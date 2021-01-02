Источник материала: Хартия'97

Протесты в Хабаровске: жители города вышли на митинг в двадцатиградусный мороз 2.01.2021, 16:24

Они поддержали арестованного мэра.

В городе Хабаровск в Российской Федерации продолжаются антиправительственные протесты. Несмотря на двадцатиградусный мороз 2 января жители города приняли участие в традиционном митинге у здания краевого правительства, говорится в сообщении «Радио Свобода» .

Они поддержали арестованного мэра Сергея Фургала.

Это была первая за все время субботняя акция без шествия. Протесты в Хабаровске продолжаются с июля и никогда не согласовывались городскими властями.

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