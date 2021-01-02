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Неукротимый Джо

02.01.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Неукротимый Джо

  • Андерс Аслунд
  • 2.01.2021, 15:47
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Неукротимый Джо

Байден знает, как разговаривать с Путиным.

Ни один другой президент США не посещал Украину столько раз (шесть — в роли вице-президента), не знал так много о стране и не был так заинтересован в ее успехе. У него исключительная команда, имеющая глубокие познания об Украине, включая будущего госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. Назначенцем Джо Байдена в вопросах Украины, вероятно, станет Майкл Карпентер. Кроме того, благодаря президенту в Киеве появится сильный американский посол.

В ходе долгих отношений с Украиной политика Байдена стала абсолютно ясна. Он предан идее защиты украинского суверенитета, но при этом будет настаивать на укреплении демократии и верховенства права в стране. На обоих фронтах продолжит начатое еще во времена пребывания на посту вице-президента. Байден всегда больше интересовался Украиной, чем президент Барак Обама, и кресло главы государства позволит ему продолжить интенсивно заниматься ее вопросом.

Что касается внешней политики, то Байден усилит военную поддержку Украины, пользуясь твердым двухпартийным консенсусом в Вашингтоне. Активизирует сотрудничество США с НАТО и ЕС в отношении Украины. И Кремлю лучше проснуться. Байден может потребовать вывода российских войск с Донбасса. И надеюсь, что западные санкции против Москвы, вновь скоординированные между США и ЕС, убедят Кремль сделать это.

Байден неоднократно встречался с Путиным. Он знает, насколько прямолинейно нужно говорить с этим авторитарным правителем, что, по всей видимости, ценится последним. Путин вряд ли пойдет на договор о Донбассе без убедительного визави в США, а в его глазах нет никого авторитетнее Байдена.

В вопросах внутренней политики Украины Байден станет как вызовом, так и возможностью для президента Зеленского. Все будет зависеть от того, чего хочет украинский президент.

Возможно, кабинет Дональда Трампа вмешивался в работу Министерства юстиции США в интересах Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа и Виктора Медведчука, каждый из которых сотрудничал с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, пытавшимся сфабриковать обвинения против Байдена в ходе американской предвыборной кампании. Теперь же, без политического вмешательства, Минюст США может воспрепятствовать деятельности этих трех пророссийских персонажей.

Байден будет вести. И наверняка он поведет за собой ныне пассивный Евросоюз и осторожные международные организации. Нерешительности места нет. Со всей своей прямотой Байден раскроет, где белое, а где черное. Зеленскому и его окружению лучше четко дать понять: на правильной ли они стороне истории?

Андерс Аслунд, «Новое время»

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