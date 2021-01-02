Источник материала: Хартия'97

Экс-премьер о ситуации в Беларуси: Финал предсказуем 2.01.2021, 15:40

3,128

Фото: tut.by

Подрастает новое поколение белорусов.

Экс-премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь поделился c сайтом «Белорусы и рынок» своим видением ситуации в Беларуси:

— Я предполагал, что, если никаких изменений не будет, то дойдет до революционной ситуации, и написал об этом еще в 2015 году. Этот процесс можно было бы затянуть еще на какое-то время, но финал все равно был предсказуем. Так, как было, уже никогда не будет. Хорошо было бы, чтобы Александр Григорьевич тут сам пошел навстречу.

Мы потеряли очень много, в том числе человеческого потенциала. После премьерства я работал в Москве. И хорошо помню этот вечерний воскресный поезд Минск — Москва, на котором люди ехали на работу. Ведь сколько людей уехало, а никто даже не хочет оценить их количество, ни Белстат, ни МВД. Толковые, умные, талантливые специалисты уехали и работают сегодня в Москве, по всей России. Из-за силовиков, из-за преследований, когда за ошибку в бухгалтерии на рубль штраф насчитывают тысячу.

Потеряли очень много, но подрастает новое поколение, талантливое, думающее. Все можно исправить, нужно только быстрее начинать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .