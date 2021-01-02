ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трамп призывает своих сторонников выйти на протестный митинг

02.01.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Трамп призывает своих сторонников выйти на протестный митинг

Действующий президент США призывает своих сторонников выйти на акцию протеста в день утверждения итогов выборов. Он назначен на середину следующей недели.

По словам Дональда Трампа, именно в этот день будет обнародовано большое количество доказательств фальсификации на выборах. Протестный митинг он предлагает начать в Вашингтоне в 11 утра. Эти выборы Трамп называет крупнейшей аферой в истории США и призывает своих сторонников не сдаваться. 6 января сенат и палата представителей конгресса США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент США призывает своих сторонников выйти на акцию протеста в день утверждения итогов выборов. Он назначен на середину следующей недели. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Што забаранілі беларусам і што дазволілі сілавікам пасля выбараў 2020 года. Антырэйтынг пераменаў да горшага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика