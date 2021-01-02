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Трамп призывает своих сторонников выйти на протестный митинг
Источник материала: ОНТ
Действующий президент США призывает своих сторонников выйти на акцию протеста в день утверждения итогов выборов. Он назначен на середину следующей недели.
По словам Дональда Трампа, именно в этот день будет обнародовано большое количество доказательств фальсификации на выборах. Протестный митинг он предлагает начать в Вашингтоне в 11 утра. Эти выборы Трамп называет крупнейшей аферой в истории США и призывает своих сторонников не сдаваться. 6 января сенат и палата представителей конгресса США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена.
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Действующий президент США призывает своих сторонников выйти на акцию протеста в день утверждения итогов выборов. Он назначен на середину следующей недели. По...
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