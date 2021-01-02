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В субботу ГАИ проверяет ситуацию на опасных участках автодорог
Источник материала: ОНТ
Сегодня ГАИ Минской области проверит ситуацию на аварийно опасных участках автодорог и в местах, где происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Их выявлению уделят особое внимание.
Также инспекторы будут пресекать тех, кто нарушает скоростной режим, правила обгона и маневрирования. Проследят и за тем, чтобы на трассах не появлялись автомобилисты без прав. ГАИ предупреждает о наказании за вождение в нетрезвом виде. А граждан просит сообщать о таких случаях по телефону 102.
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Сегодня ГАИ Минской области проверит ситуацию на аварийно опасных участках автодорог и в местах, где происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий по...
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