Португалия стала председателем Совета Евросоюза

Источник материала: ОНТ

В Евросоюзе сменилась страна-председатель. Эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель переняла Португалия.

Срок полномочий Лиссабона составит полгода. И повестка у них сложная. Первая проблема – COVID-19, и как вторая волна ударила даже по локомотивам ЕС. Европу ждет распределение средств из принятого годом ранее пакета помощи объемом в 750 миллиардов евро. Битва, уверены аналитики, будет «насмерть». Отдельный вопрос – Великобритания. После ее официального выхода из единого рынка и Таможенного союза ЕС – налаживание новых отношений с Соединенным королевством оказывается в приоритете. Глобально Лондон сейчас – против всего.

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