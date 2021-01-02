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Португалия стала председателем Совета Евросоюза

02.01.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Португалия стала председателем Совета Евросоюза

В Евросоюзе сменилась страна-председатель. Эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель переняла Португалия. 

Срок полномочий Лиссабона составит полгода. И повестка у них сложная. Первая проблема – COVID-19, и как вторая волна ударила даже по локомотивам ЕС. Европу ждет  распределение средств из принятого годом ранее пакета помощи объемом в 750 миллиардов евро. Битва, уверены аналитики, будет «насмерть». Отдельный вопрос – Великобритания. После ее официального выхода из единого рынка и Таможенного союза ЕС – налаживание новых отношений с Соединенным королевством оказывается в приоритете.  Глобально Лондон сейчас – против всего.

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В Евросоюзе сменилась страна-председатель. Эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель переняла Португалия.  Срок полномочий Лиссабона составит...
 
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