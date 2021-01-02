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Отремонтированный спортивный зал открыт в 465-й ракетной бригаде

02.01.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отремонтированный спортивный зал открыт в 465-й ракетной бригаде

Новогодний подарок получили военнослужащие 465-й ракетной бригады в Осиповичах. После капитального ремонта в части открылся спортивный зал.

Оценить условия для занятия спортом военнослужащих пригласили министра обороны. Площадка оборудована современным инвентарём и силовыми тренажёрами. В помещении одновременно могут заниматься около 50 человек – не только военные, но и члены их семей. 

Физкультура и спорт – одни из основных предметов боевой подготовки. Это и важная часть воспитания военнослужащих. Именно поэтому такое внимание уделяется инфраструктуре военных городков. За минувший год отремонтировали и ввели в эксплуатацию более 500 объектов по всей стране. В Осиповичской ракетной бригаде летом открыт многофункциональный учебный корпус, а сейчас – современный спортивный зал. 

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Новогодний подарок получили военнослужащие 465-й ракетной бригады в Осиповичах. После капитального ремонта в части открылся спортивный зал. Оценить условия для...
 
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