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«Колядные деньки» проходят в музее архитектуры и быта
Источник материала: ОНТ
Прикоснуться к народным традициям можно под Минском – в музее архитектуры и быта. Там проходят «Колядные деньки» – одни из самых зрелищных гуляний наших предков.
Что такое «Три кутьи», какие блюда должны быть на праздничном столе, как проходит обряд колядования, какой символ «Коляд» – сегодня гостям расскажут о праздничных традициях. «Закрепить знания» можно на практике – «поводить козу и медведя», исполнить тематические песни под белорусскую дудку, погадать на будущее и отведать традиционное блюдо «кутью». А традиционные сцены Рождения Христа – в декорациях театра «Батлейка».
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Прикоснуться к народным традициям можно под Минском – в музее архитектуры и быта. Там проходят «Колядные деньки» – одни из самых зрелищных гуляний наших предков....
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