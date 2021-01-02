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Новогодний бал прошел в Гомеле
Источник материала: ОНТГомеле" class="one-news__figure-img">
В Гомеле для самых юных и талантливых провели новогодний бал.
В праздничном танце закружились 40 пар. Девушки – в длинных платьях, юноши – в смокингах. Под аккомпанемент камерного оркестра областной филармонии участники погрузились в атмосферу 18-19 веков — её привнесли звуки полонеза, вальса и польки.
В танцах кружились учащиеся школ и колледжей, которые добились успехов в учебе, спорте и творчестве. Традицию проводить балы для талантливой молодежи, не только в столице, но в областях, заложили еще в прошлом году. Поздравления ребятам адресовали преподаватели, губернатор и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Танцевальный праздник — часть республиканской благотворительной акции «Наши дети».
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В Гомеле для самых юных и талантливых провели новогодний бал. В праздничном танце закружились 40 пар. Девушки – в длинных платьях, юноши – в смокингах. Под...
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