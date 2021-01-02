Поддержка семей: стаж для многодетных мам будут считать по-новому

Источник материала: ОНТ

В Новый год – с новшествами в поддержке многодетных матерей: вступают в силу положения указа Президента «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Самое главное изменение – в общий стаж работы включат до 12 лет декретного отпуска. Раньше, даже если в семье четверо и больше малышей, вносили только 9 лет. Меняются и расчёты страхового стажа для многодетных. Мамы, которые родили четырех детей и воспитали их до 8-ми лет, получат трудовую пенсию, если у них будет 10 лет страхового и 20 общего стажа.

Поддержит государство и тех, кто по медицинским показаниям не может обзавестись потомством. С нового года первое ЭКО для белорусок – бесплатное. Но только в государственных медицинских центрах. При этом женщина не должна быть старше 40 лет.

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