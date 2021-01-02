В Хорватии продолжают поиски пострадавших при землетрясении. 2 января объявлен днём траура

Источник материала: СТВ

Новости Хорватии. В Хорватии 2 января объявлен траур по жертвам землетрясения, произошедшего 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда погибли семь человек, а экстренные службы спасли из-под завалов более 30. Спасатели обследовали свыше 2 тысяч объектов. Специалисты продолжают поисковую операцию до сих пор.





Землетрясение было магнитудой 6,3. Его эпицентр располагался менее чем в 50 километрах к юго-востоку от Загреба.