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В Хорватии продолжают поиски пострадавших при землетрясении. 2 января объявлен днём траура
Источник материала: СТВ
Новости Хорватии. В Хорватии 2 января объявлен траур по жертвам землетрясения, произошедшего 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Землетрясение было магнитудой 6,3. Его эпицентр располагался менее чем в 50 километрах к юго-востоку от Загреба.
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Новости Хорватии. В Хорватии 2 января объявлен траур по жертвам землетрясения, произошедшего 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда погибли...
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