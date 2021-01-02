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Боевики угнали автобус в Афганистане. 15 заложников освободили
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Боевики угнали автобус с пассажирами на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел утром 2 января.
Всего в похищенном транспортном средстве находились 45 пассажиров. Полиция начала спецоперацию по освобождению. Как стало известно, заложников уже освободили. Это 15 пассажиров, в том числе ребенок, а также водитель автобуса.
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Новости Афганистана. Боевики угнали автобус с пассажирами на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел утром 2...
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