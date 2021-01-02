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Боевики угнали автобус в Афганистане. 15 заложников освободили

02.01.2021 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Боевики угнали автобус с пассажирами на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел утром 2 января.

Всего в похищенном транспортном средстве находились 45 пассажиров. Полиция начала спецоперацию по освобождению. Как стало известно, заложников уже освободили. Это 15 пассажиров, в том числе ребенок, а также водитель автобуса.

Боевики угнали автобус в Афганистане. 15 заложников освободили

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Новости Афганистана. Боевики угнали автобус с пассажирами на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел утром 2...
 
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