Боевики угнали автобус в Афганистане. 15 заложников освободили

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Боевики угнали автобус с пассажирами на северо-западе Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел утром 2 января.

Всего в похищенном транспортном средстве находились 45 пассажиров. Полиция начала спецоперацию по освобождению. Как стало известно, заложников уже освободили. Это 15 пассажиров, в том числе ребенок, а также водитель автобуса.



