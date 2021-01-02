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Биткойн обновил очередной максимум, превысив отметку в $31 тыс.
Источник материала: АФН
Биткойн в ходе торговой сессии преодолела сразу два психологических уровня, перевалив за отметку в $31 тыс.
По данным портала CoinDesk, по состоянию на 16:40, биткоин торгуется на уровне $31176,01
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.
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Биткойн в ходе торговой сессии преодолела сразу два психологических уровня, перевалив за отметку в $31 тыс.
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