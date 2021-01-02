ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Группа «Дай Дарогу!» представила песню об исполнении единственного желания всех белорусов

02.01.2021 16:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Солист брестской панк-рок группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский представил песню «Бусел», в которой рассказывается история крушения вертолета после столкновения с аистом.

Группа «Дай Дарогу!» представила песню об исполнении единственного желания всех белорусов
Пожарные, которые приехали на место аварии, спасли аиста, но не стали тушить вертолет, а затем установили бело-красно-белый флаг. Крушение вертолета с одной небезызвестной особой и было главным желанием белорусов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солист брестской панк-рок группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский представил песню «Бусел», в которой рассказывается история крушения вертолета после столкновения с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели не дали мужчине упасть с моста в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика