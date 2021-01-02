Фонд культурной солидарности подвел итоги года

Так, звание героев года получили купаловцы, уволившиеся из Национального академического театра имени Янки Купалы. в знак протеста против политики властей и против увольнения директора Павла Латушко из-за поддержки протестов с его стороны. После этого они основали собственный проект , который представлен в Youtube, и провели премьеру новой постановки легендарного спектакля «Тутэйшыя» .

Персоной года стал актер Александр Жданович, бывший ведущий «Калыханкі», известный как Маляваныч. В ноябре он получил 9 суток ареста за участие в акции протеста. После его освобождения Фонд культурной солидарности запустил YouTube-проект «Каляды з Маляванычам» .

Тенденцией года Фонд назвал рост интереса к классической и хоровой музыке, а достижением года – уличную активность в виде концертов, лекций, чтений. Открытием года, по версии БФКС, стал беларусский юмор и сатирические проекты Apsent , «ЧинЧинЧенэл» , «Хай так» , «Победы Шоушэнка» , «Арыстакратычная бледнасць» , «Гэта ж Вінаград» .