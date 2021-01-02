Спасатели не дали мужчине упасть с моста в Бресте

Источник материала: Tut.by

1 января на мосту «Западный обход» в Бресте заметили человека: он стоял на выступе сооружения, мог упасть с высоты и разбиться. Однако спасатели не дали мужчине сорваться вниз.

В первый день года читатели TUT.BY заметили, как мужчина в черной одежде стоит на самом краю выступа брестского моста «Западный обход». Как человек оказался там и планировал ли он прыгать, неизвестно. Однако на мосту и под мостом находились десятки спасателей, на место приехали карета скорой помощи и пожарные автомобили. На случай, если бы мужчина все-таки решился прыгать, под мостом растянули спасательный тент.

Спасатели, находившиеся на мосту, перехватили человека и затянули его на мост, тем самым предотвратив несчастный случай.