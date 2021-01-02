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Биткоин бьет очередной рекорд: его цена уже превысила $30 500

02.01.2021 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув $30 665 на бирже Bitstamp. Уже в канун Нового года «биток» преодолел отметку в $29 000 и продолжает интенсивно расти. Трейдеры обратили внимание, что его бурный рост наблюдался во время праздничных выходных, а значит не был связан с активностью компаний: цену на биткоин взвинтили именно розничные инвесторы.

Биткоин бьет очередной рекорд: его цена уже превысила 500

Курс первой криптовалюты в преддверии Рождества и Нового года начал активно набирать вес. Он то и дело устанавливал рекорды.

На фоне роста курса биткоина активизировались эксперты, которые вновь выступают с прогнозами. По мнению аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, к концу 2021 года курс популярной криптовалюты может достичь $50 тыс, а братья Уинклвоссы (которые судились с Марком Цукербергом из-за идеи Facebook) считают, что «в обозримом будущем» курс биткоина достигнет $500 тыс. Правда, поговаривают, что у Уинклвоссов в распоряжении находится от 120 до 170 тысяч биткоинов, вследствие чего их прогнозы могут быть слегка необъективными.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув $30 665 на бирже Bitstamp. Уже в канун Нового года «биток» преодолел отметку в $29 000 и продолжает интенсивно...
 
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