Биткоин бьет очередной рекорд: его цена уже превысила $30 500

Источник материала: Onliner

Сегодня курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув $30 665 на бирже Bitstamp . Уже в канун Нового года «биток» преодолел отметку в $29 000 и продолжает интенсивно расти. Трейдеры обратили внимание, что его бурный рост наблюдался во время праздничных выходных, а значит не был связан с активностью компаний: цену на биткоин взвинтили именно розничные инвесторы.





Курс первой криптовалюты в преддверии Рождества и Нового года начал активно набирать вес. Он то и дело устанавливал рекорды.

На фоне роста курса биткоина активизировались эксперты, которые вновь выступают с прогнозами. По мнению аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, к концу 2021 года курс популярной криптовалюты может достичь $50 тыс, а братья Уинклвоссы (которые судились с Марком Цукербергом из-за идеи Facebook) считают , что «в обозримом будущем» курс биткоина достигнет $500 тыс. Правда, поговаривают, что у Уинклвоссов в распоряжении находится от 120 до 170 тысяч биткоинов, вследствие чего их прогнозы могут быть слегка необъективными.