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Биткоин бьет очередной рекорд: его цена уже превысила $30 500
Источник материала: Onliner
Сегодня курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув $30 665 на бирже
Курс первой криптовалюты в преддверии Рождества и Нового года начал активно набирать вес. Он то и дело устанавливал рекорды.
На фоне роста курса биткоина активизировались эксперты, которые вновь выступают с прогнозами. По мнению аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, к концу 2021 года курс популярной криптовалюты может достичь $50 тыс, а братья Уинклвоссы (которые судились с Марком Цукербергом из-за идеи Facebook)
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Сегодня курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув $30 665 на бирже Bitstamp. Уже в канун Нового года «биток» преодолел отметку в $29 000 и продолжает интенсивно...
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