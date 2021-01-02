Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Как будешь выглядеть в старости?" Сделать татуировку и не пожалеть

Стыдно ли делать себе такую же тату, как у знакомого? И как найти мастера, который точно не набьет партак?

Что чувствует татуировщик, когда делает больно (зачеркнуто) очередную работу? Чтобы делать хорошие работы, ему обязательно уметь рисовать? Где больнее всего делать татуировки, и правда ли, что девушки более стойко переносят боль? Почему старые машинки и краски лучше новых? Татуировка — как наркотик? Что движет людьми, которые покрывают ими почти все тело?

Как татуировка стала мейнстримом и "шоу", Ваня и Ксюша спрашивают у Дмитрия Речного, который бьёт татуировки с 1993 года.

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