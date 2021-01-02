Новогодняя пьяная погоня в Барановичах завершилась стрельбой - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. В Барановичах, чтобы задержать пьяного водителя грузовика, инспекторы ГАИ использовали табельное оружие. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Празднование Нового года для 39-летнего минчанина закончилось погоней со стрельбой по колесам его автомобиля. А все потому, что мужчина решил сесть пьяным за руль. Пассажир - владелец грузовика - также был нетрезв.

1 января около 16.30 на линию 102 Барановичского ГОВД поступил звонок: по улице Доменикана заметили "Форд Транзит", по всем признакам за рулем находился нетрезвый водитель.

"Экипаж ГАИ в считанные минуты обнаружил указанное транспортное средство. Однако его водитель не подчинился неоднократным требованиям сотрудников милиции об остановке и попытался скрыться, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

Сначала сотрудники ГАИ на выезде из города произвели несколько предупредительных выстрелов, а затем, когда водитель и не думал останавливаться, пришлось стрелять по колесам.

За рулем оказался пьяный минчанин. Медицинское освидетельствование подтвердило: в парах выдыхаемого воздуха было 3,2 промилле алкоголя (допустимая норма содержания алкоголя в крови для водителя составляет 0,3 промилле).

При задержании к нетрезвому гонщику была применена физическая сила, на него надели наручники, так как водитель отказался выйти из машины и не подчинился требованиям сотрудников милиции. Вместе с водителем был и владелец автомобиля – 35-летний житель Минской области, тоже пьяный.

"Сел по своей глупости", - уже позже объяснил водитель. Он признался, что "водки много употреблял, бутылки две, наверное", а пьет начиная с Рождества.

"В отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке и неповиновение законным требованиям правоохранителей", - рассказали в ведомстве.

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