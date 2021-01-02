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Новогодняя пьяная погоня в Барановичах завершилась стрельбой - видео
02.01.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв – Sputnik. В Барановичах, чтобы задержать пьяного водителя грузовика, инспекторы ГАИ использовали табельное оружие. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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Празднование Нового года для 39-летнего минчанина закончилось погоней со стрельбой по колесам его автомобиля. А все потому, что мужчина решил сесть пьяным за руль. Пассажир - владелец грузовика - также был нетрезв.
1 января около 16.30 на линию 102 Барановичского ГОВД поступил звонок: по улице Доменикана заметили "Форд Транзит", по всем признакам за рулем находился нетрезвый водитель.
"Экипаж ГАИ в считанные минуты обнаружил указанное транспортное средство. Однако его водитель не подчинился неоднократным требованиям сотрудников милиции об остановке и попытался скрыться, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.
Сначала сотрудники ГАИ на выезде из города произвели несколько предупредительных выстрелов, а затем, когда водитель и не думал останавливаться, пришлось стрелять по колесам.
За рулем оказался пьяный минчанин. Медицинское освидетельствование подтвердило: в парах выдыхаемого воздуха было 3,2 промилле алкоголя (допустимая норма содержания алкоголя в крови для водителя составляет 0,3 промилле).
© Sputnik / Виктор Толочко
При задержании к нетрезвому гонщику была применена физическая сила, на него надели наручники, так как водитель отказался выйти из машины и не подчинился требованиям сотрудников милиции. Вместе с водителем был и владелец автомобиля – 35-летний житель Минской области, тоже пьяный.
"Сел по своей глупости", - уже позже объяснил водитель. Он признался, что "водки много употреблял, бутылки две, наверное", а пьет начиная с Рождества.
"В отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке и неповиновение законным требованиям правоохранителей", - рассказали в ведомстве.
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Нетрезвого гонщика инспекторы задерживали с применением табельного оружия. У него оказалось 3,2 промилле алкоголя в крови.
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