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Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Источник материала: СТВ
Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких помолвок было немало, однако нас заинтересовали именно кольца. Вот семь наиболее впечатляющих.
Уилмер Вальдеррама и Аманда Пачеко
Дион Гамильтон и Джордан Данн
Джоэл и Миа Кортни
Андре Грей и Ли-Энн Пиннок
Дэвид Стэнли и Дженна Ашковиц
Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс
Дальтон Гомес и Ариана Гранде
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Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких...
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