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Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец

02.01.2021 17:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких помолвок было немало, однако нас заинтересовали именно кольца. Вот семь наиболее впечатляющих. 

Уилмер Вальдеррама и Аманда Пачеко 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/seaweanie 

Дион Гамильтон и Джордан Данн 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/jourdandunn 

Джоэл и Миа Кортни 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/mia_scholink 

Андре Грей и Ли-Энн Пиннок 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/leighannepinnock 

Дэвид Стэнли и Дженна Ашковиц 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/jennaushkowitz 

Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/jastookes 

Дальтон Гомес и Ариана Гранде 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Фото: instagram.com/arianagrande 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая очень трепетно отнеслась к своей свадьбе. Она составила контракт из 37 пунктов для своих подружек – подробнее здесь

Люди в материале: Уилмер Вальдеррама, Аманда Пачеко, Дион Гамильтон, Джордан Данн, Джоэл Кортни, Миа Кортни, Андре Грей, Ли-Энн Пиннок, Дэвид Стэнли, Дженна Ашковиц, Хуан Давид Борреро, Жасмин Тукс, Дальтон Гомес, Ариана Гранде

 
 
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Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких...
 
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