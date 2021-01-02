Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец

Источник материала: СТВ

Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких помолвок было немало, однако нас заинтересовали именно кольца. Вот семь наиболее впечатляющих.

Уилмер Вальдеррама и Аманда Пачеко



Фото: instagram.com/seaweanie

Дион Гамильтон и Джордан Данн



Фото: instagram.com/jourdandunn

Джоэл и Миа Кортни



Фото: instagram.com/mia_scholink

Андре Грей и Ли-Энн Пиннок



Фото: instagram.com/leighannepinnock

Дэвид Стэнли и Дженна Ашковиц



Фото: instagram.com/jennaushkowitz

Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс



Фото: instagram.com/jastookes

Дальтон Гомес и Ариана Гранде



Фото: instagram.com/arianagrande