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Курс биткоина превысил отметку в 31 тысячу долларов. Это новый рекорд
Источник материала: UDF
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
При это по данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 долларов за монету.
Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.
А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости.
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Биткоин уже обогнал Visa по рыночной стоимости.
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