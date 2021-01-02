Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс биткоина превысил отметку в 31 тысячу долларов. Это новый рекорд Биткоин уже обогнал Visa по рыночной стоимости.

При это по данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 долларов за монету.Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости.