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Курс биткоина превысил отметку в 31 тысячу долларов. Это новый рекорд

02.01.2021 17:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Курс биткоина превысил отметку в 31 тысячу долларов. Это новый рекорд
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Курс биткоина 2 января превысил отметку в 31 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 16.50 криптовалюта стоила 31 209 долларов за монету.

При это по данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 долларов за монету.

Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.

А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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