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В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали Ford
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 января около половины пятого вечера в Барановичах инспекторы ГАИ с оружием останавливали нетрезвого водителя.
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Подходящий под описание автомобиль был быстро обнаружен, однако водитель отказался остановиться. Началось преследование, в результате которого правоохранители были вынуждены совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – прицельных по колёсам.
Когда автомобиль остановился, сотрудники ГАИ выяснили, что за рулём находился 39-летний минчанин. Медосвидетельствование показало, что в парах выдыхаемого воздуха мужчины содержалось 3,2 промилле алкоголя.
Во время задержания гражданин отказался выходить из машины, поэтому инспекторы ГАИ применили силу и наручники. В отношении водителя составлены административные протоколы.
В Ford в качестве пассажира ехал нетрезвый владелец иномарки – 35-летний житель Минской области.
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Новости Беларуси. 1 января около половины пятого вечера в Барановичах инспекторы ГАИ с оружием останавливали нетрезвого водителя. По информации МВД Беларуси, в...
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