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В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали Ford

02.01.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 января около половины пятого вечера в Барановичах инспекторы ГАИ с оружием останавливали нетрезвого водителя.

По информации МВД Беларуси, в милицию обратился очевидец и сказал, что по улице Доменикана движется Ford Transit, водитель которого может быть пьян. К указанному месту немедленно выдвинулся экипаж ГАИ.

Подходящий под описание автомобиль был быстро обнаружен, однако водитель отказался остановиться. Началось преследование, в результате которого правоохранители были вынуждены совершить несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – прицельных по колёсам.

В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали Ford
Фото: МВД Беларуси 

Когда автомобиль остановился, сотрудники ГАИ выяснили, что за рулём находился 39-летний минчанин. Медосвидетельствование показало, что в парах выдыхаемого воздуха мужчины содержалось 3,2 промилле алкоголя.

Во время задержания гражданин отказался выходить из машины, поэтому инспекторы ГАИ применили силу и наручники. В отношении водителя составлены административные протоколы.

В Ford в качестве пассажира ехал нетрезвый владелец иномарки – 35-летний житель Минской области.

Зимой 2020 года в Минске был задержан пассажир такси. Мужчина вышел на светофоре, ударил машину по стеклу и ушёл – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 января около половины пятого вечера в Барановичах инспекторы ГАИ с оружием останавливали нетрезвого водителя. По информации МВД Беларуси, в...
 
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