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Экс-глава Гомеля выиграла у белорусских властей дело в Женеве

02.01.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принятое решение является окончательным и обжалованию не подлежит.



Комитет ООН по правам человека (Швейцария) опубликовал решение №2330/2014, принятое по жалобе экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде. Главное – от белорусского правительства с ООНовской трибуны в очередной раз потребовали изменить национальный Закон и подходы к проведению массовых мероприятий (мирные собрания граждан), сообщает «Гомельская весна».

В 2012 году экс-мэр Гомеля Светлана Гольдаде вместе с правозащитниками Леонидом Судаленко и Анатолием Поплавным протестовали против уголовного преследования правозащитника Алеся Беляцкого, которого в 2011 году по надуманным обвинениям власть бросила на 4,5 года в тюрьму.

Они подали в горисполком коллективное заявление о проведении в годовщину ареста Беляцкого пикета. Протестная акция планировалась в центре города на универмаге «Гомель», тем не менее, чиновники мероприятие запретили, сославшись на действующее в городе требование до начала мероприятия заключить договоры на услуги милиции для поддержания порядка, станции скорой помощи и коммунальной уборкой территории после проведения мероприятия.

Судебное обжалование запрета результата не принесло, все суды, включая Верховный, стали на сторону городских чиновников. На этом внутренние средства правовой защиты были исчерпаны.

В совместной жалобе в Комитет ООН по правам человека гомельчане поставили не только вопросы о нарушении прав на мирное собрание и свободное выражений мнений, но просили обязать официальный Минск изменить национальный Закон о массовых мероприятиях, практика которого на праве о собраниях каждого ставит жирное табу.

В ходе коммуникации по жалобе белорусское правительство оспаривало право заявительницы Светланы Гольдаде на представление интересов других жертв (Судаленко и Поплавный), хотя специальные доверенности были приложены в дело. Кроме того, белорусские чиновники на международном уровне включили старую пластинку о не исчерпании заявителями всех внутренних средств правовой защиты (имея ввиду обращение к каждому из заместителей не только председателя Верховного Суда, но и Генерального прокурора).

В этой части правозащитники сообщили в ООН, что у председателя Верховного Суда пять заместителей, у Генерального прокурора – четыре.

«МИДовские чиновники официального Минска не разъясняют в Женеве к какому из заместителей нам следовало обратиться, что бы впоследствии нашу жалобу рассмотрел лично председатель ВС или Генпрокурор», - апеллировали они в КПЧ ООН.

В отсутствие иной правовой аргументации белорусское правительство обиделось, сообщив в Комитет ООН по правам человека об отказе в сотрудничестве и дальнейшим дистанцированием от любого решения, которое будет принято по делу.

Международные эксперты пришли к единому выводу о том, что представленные группой гомельчан факты свидетельствуют о нарушении Республикой Беларусь прав авторов на мирное собрание и свободное выражение их мнений (статьи 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах). В связи с официальным отказом Минска от сотрудничества по жалобе, Комитет по правам человека констатировал и нарушение статьи 2 Пакта, обязывающей все страны добросовестно исполнять взятые на себя международные обязательства.

Принятое в Швейцарии решение является окончательным, обжалованию не подлежит. В течение полугода (180 дней) белорусское правительство обязано:

- предоставить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты. Это требует, в частности, предоставить потерпевшим адекватную компенсацию;

- предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения;

- в течении 180 дней сообщить в Комитет ООН по правам человека об исполнении принятого решения и опубликовать его в средствах массовой информации на государственных - русском и белорусском языках.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Принятое решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
 
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