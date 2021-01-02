Источник материала: Хартия'97

Стасевич и Филипенко ушли из БАТЭ 2.01.2021, 17:04

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Оба футболиста были игроками основного состава.

Защитник Егор Филипенко и полузащитник Игорь Стасевич расстались с футбольным клубом БАТЭ, сообщается на официальном сайте команды из Борисова.

За все годы в составе «желто-синих» Стасевич провел 413 официальных матчей (в 149 из них был капитаном), участвовал в 267 победных поединках, забил 63 гола и отдал 140 результативных передач.

У Филипенко в сумме за годы в БАТЭ (2006−2007, 2011−2014, 2018−2020) в активе 236 официальных матчей (21 в качестве капитана), 134 победных поединка, 13 голов и 10 результативных передач.

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