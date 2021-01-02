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Компания А1 раскритиковала действия нынешней власти

02.01.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Компания А1 раскритиковала действия нынешней власти

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  • 2.01.2021, 16:48
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Компания А1 раскритиковала действия нынешней власти

В стране резко ухудшились условия ведение бизнеса.

Пресс-служба оператора А1, которая является частью австрийской компании A1 Telekom Austria Group, заявила об ухудшении инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси.

«Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. При этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией.

При этом временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом Закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах — бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя», — говорится в пресс-релизе.

Отметим, что во время воскресных протестов власти заставляли операторов мобильной связи блокировать интернет.

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В стране резко ухудшились условия ведение бизнеса.
 
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