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1 января налог на прибыль мобильных операторов вырос с 18% до 30%
Источник материала: Onliner
Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 января, принес много новенького. Чтобы покрыть расходы бюджета на борьбу с эпидемией COVID-19, был повышен целый ряд специализированных налогов (в частности, подоходный
«Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов», — заявил в конце декабря оператор МТС, комментируя возможные налоговые изменения.
«Временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах: бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя», — пообещал оператор А1.
Налог на прибыль в размере 30% будет взиматься с операторов сотовой связи до 1 января 2023 года.
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Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 января, принес много новенького. Чтобы покрыть расходы бюджета на борьбу с эпидемией COVID-19, был повышен целый ряд...
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