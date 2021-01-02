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1 января налог на прибыль мобильных операторов вырос с 18% до 30%

02.01.2021 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 января, принес много новенького. Чтобы покрыть расходы бюджета на борьбу с эпидемией COVID-19, был повышен целый ряд специализированных налогов (в частности, подоходный налог для айтишников в ПВТ). Но ни один из этих налогов не затрагивает такую широкую группу белорусов, как налог на прибыль мобильных операторов. Со вчерашнего дня он подскочил сразу с 18% до 30%. Однако A1 и МТС заранее пообещали не перекладывать бремя налоговой нагрузки на своих абонентов.

«Возможное изменение законодательства не окажет влияния на изменение цен для абонентов», — заявил в конце декабря оператор МТС, комментируя возможные налоговые изменения.

«Временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное проектом закона „Об изменении Налогового кодекса“ для операторов сотовой связи, не отразится на абонентах: бремя налоговой нагрузки компания возьмет на себя», — пообещал оператор А1.

Налог на прибыль в размере 30% будет взиматься с операторов сотовой связи до 1 января 2023 года.

 
 
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Налоговый кодекс, вступивший в силу 1 января, принес много новенького. Чтобы покрыть расходы бюджета на борьбу с эпидемией COVID-19, был повышен целый ряд...
 
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