Госсекретарь США встретился с Виталием Шкляровым

— Виталий Шкляров три месяца незаконно удерживался в тюрьме в Беларуси. Его привезли домой в октябре 2020 года, благодаря командным усилиям Госдепартамента США, спецпредставителя президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне. Сила и поддержка семьи позволили ему пережить тюремное заключение, — написал Помпео в своем твиттере.





Шкляров был задержан в Беларуси в июле. Белорусские власти подозревали Шклярова в том, что он помогал Сергею Тихановскому на старте президентской гонки. Политтехнолог имеет американский паспорт.



