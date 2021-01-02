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Госсекретарь США встретился с Виталием Шкляровым
Источник материала: Партизан
Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым.
Шкляров с Помпео / twitter/SecPompeo
— Виталий Шкляров три месяца незаконно удерживался в тюрьме в Беларуси. Его привезли домой в октябре 2020 года, благодаря командным усилиям Госдепартамента США, спецпредставителя президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне. Сила и поддержка семьи позволили ему пережить тюремное заключение, — написал Помпео в своем твиттере.
Шкляров был задержан в Беларуси в июле. Белорусские власти подозревали Шклярова в том, что он помогал Сергею Тихановскому на старте президентской гонки. Политтехнолог имеет американский паспорт.
Его судьбу обсуждал с Лукашенко по телефону в октябре госсекретарь США Майк Помпео, передает
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Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с политтехнологом Виталием Шкляровым.
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