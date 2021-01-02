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В ООН обязали Беларусь изменить закон о массовых мероприятиях

02.01.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-мэр Гомеля Светлана Гольдаде ещё в 2013 году обратилась с жалобой в Комитет ООН по правам человека. Причина — нарушение права на мирное собрание и невозможность организовывать акции.



Спустя семь лет Комитет опубликовал решение (№2330/2014). Ожидаемо, в структуре встали на сторону заявителей.

Эксперты пришли к выводу о том, что в Беларуси нарушаются права на мирное собрание и выражение мнений. Так как Минск отказался сотрудничать при рассмотрении жалобы, Комитет констатировал нарушение одной из статей пакта, который обязывает все страны исполнять взятые на себя международные обязательства.

Как сообщают в правозащитном центре "Гомельская весна", решение Комитета окончательное, обжалованию не подлежит.

В течение 180 дней белорусские власти обязаны предоставить авторам поданной жалобы эффективное средство правовой защиты и адекватную компенсацию.

Также Комитет обязал официальный Минск "предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения".

В течение полугода Минск должен отчитаться перед Комитетом по правам человека об исполнении решения, а также максимально широко распространить его на русском и белорусском языках.

"Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" — то, что вменяют подавляющему большинству задерживаемых на акциях протеста. Только с начала августа в Беларуси по печально известной статье КоАП 23.34 были осуждены тысячи человек — вероятно, больше, чем за всю историю страны до этого.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Экс-мэр Гомеля Светлана Гольдаде ещё в 2013 году обратилась с жалобой в Комитет ООН по правам человека. Причина — нарушение права на мирное собрание и невозможность...
 
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