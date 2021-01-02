В ООН обязали Беларусь изменить закон о массовых мероприятиях

Спустя семь лет Комитет опубликовал решение (№2330/2014). Ожидаемо, в структуре встали на сторону заявителей.

Как сообщают в правозащитном центре "Гомельская весна", решение Комитета окончательное, обжалованию не подлежит.





В течение 180 дней белорусские власти обязаны предоставить авторам поданной жалобы эффективное средство правовой защиты и адекватную компенсацию.





Также Комитет обязал официальный Минск "предпринять все шаги, необходимые для предотвращения подобных нарушений в будущем путем пересмотра своего национального законодательства и практики его применения".





В течение полугода Минск должен отчитаться перед Комитетом по правам человека об исполнении решения, а также максимально широко распространить его на русском и белорусском языках.





"Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" — то, что вменяют подавляющему большинству задерживаемых на акциях протеста. Только с начала августа в Беларуси по печально известной статье КоАП 23.34 были осуждены тысячи человек — вероятно, больше, чем за всю историю страны до этого.