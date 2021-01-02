В Барановичах инспекторы со стрельбой останавливали Ford Transit, которым управлял пьяный водитель

Источник материала: Tut.by

В Барановичах инспекторы ГАИ использовали табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Днем 1 января в милицию поступило сообщение о том, что по улице Доменикана едет Ford Transit, которым управляет, предположительно, пьяный водитель. Сотрудники ГАИ оперативно обнаружили автмобиль и подали водителю сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и начал скрывыться.

Во время погони водитель Ford создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому на выезде из города инспекторы произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего — по колесам.

Выяснилось, что автомобилем управлял 39-летний минчанин, а в салоне находился нетрезвый владелец транспортного средства. При задержании водитель оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, отказывался выйти из машины, в результате чего к нему были применены физическая сила и наручники. Медицинское освидетельствование мужчины показало, что он пьян — 3,2 промилле.

Инспекторы составили на водителя несколько административных протоколов.