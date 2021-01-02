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В Минске Lada насмерть сбила пьяного мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля в Минске. От полученных травм мужчина умер в больнице,
Происшествие случилось в ночь на 2 января. Установлено, что 22-летний водитель Lada ехал по проспекту Жукова в направлении улицы Либкнехта и около пересечения с улицей Пономаренко сбил 45-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте (вблизи пешеходного перехода).
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. По информации инспекторов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Происшествие случилось в ночь на 2 января около перекрестка Жукова - Пономаренко.
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