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Госсекретарь США встретился со Шкляровым, который освободился из СИЗО после «круглого стола» с Лукашенко

02.01.2021 18:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с недавним политзаключенным Виталием Шкляровым и разместил памятное фото в своем Twitter. Он также написал, что Виталий Шкляров перенес 3 месяца неправомерного задержания в Беларуси. Чтобы в октябре 2020 года привезти его домой, потребовались огромные командные усилия Госдепа США, в том числе специалистов из Киева, Беларуси, Минска и Вашингтона.

Напомним, Виталий Шкляров — гражданин США, который был задержан 29 июля и до 19 октября содержался в СИЗО на Володарского. Органы подозревали его в консультировании администраторов групп «Страна для жизни» в различных социальных сетях. Виталий был одним из участников встречи Лукашенко с политзаключенными «за круглым столом» в СИЗО, которая состоялась 10 октября, а уже 19 октября стало известно, что Шкляров переведен под домашний арест под личное поручительство Юрия Воскресенского. 27 октября после телефонного разговора Помпео с Лукашенко Шкляров уехал из Беларуси.

После возвращения в США он дал неоднозначное интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором рассказал о своих ощущениях во время встречи в СИЗО, а также назвал Лукашенко «крутым мужиком» и «последним из могикан».

 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с недавним политзаключенным Виталием Шкляровым и разместил памятное фото в своем Twitter. Он также написал, что Виталий...
 
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