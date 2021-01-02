Гродненская Дюймовочка: как живет женщина с ростом 122 сантиметра

Источник материала: Sputnik Беларусь

Людмилу Бельскую из Гродно можно назвать самым необычным белорусским бухгалтером. Ростом женщина не выше пятилетнего ребенка, но говорит, что считает себя абсолютно счастливым человеком. Хотя признается: часто приходится ловить на себе косые взгляды, слышать неприятные шутки и отказы при попытке устроиться на работу по специальности. Маленькая женщина рассказала, сложно ли жить с нестандартной внешностью.

Часто слышала: извините, вы нам не подходите…

Людмила Бельская работает бухгалтером в благотворительной организации Центр помощи "Вера" и вспоминает, что устроиться по специальности было невероятно сложно.

"За свою жизнь я слышала много отказов от работодателей. У меня средне-специальное образование "Бухгалтерский учет", но бухгалтером никогда не работала – не брали. Приходила на предприятия, в магазины, организации – но в ответ слышала только вежливое: "Извините, вы нам не подходите", – вспоминает Людмила.

В Центре помощи "Вера" женщину с нестандартным ростом приняли на работу по специальности и стали ласково называть Дюймовочкой. Так как опыта у нее не было, предупредили: придется много учиться и работать. Людмила согласилась. Говорит, ей нравится трудиться в организации, которая помогает детям и взрослым, столкнувшимся с инвалидностью.

По росту отставала от младшей сестры

То, что Людмила отличается от остальных детей, ее родители поняли не сразу. В первые годы жизни она выглядела как обычная девочка и ничем не отличалась от сестры, которая на год младше. Показатели по здоровью у обеих были нормальные. Но вскоре мама с папой заметили, что Люда перестала расти. Младшая сестренка стала намного выше, и это вызвало беспокойство.

© Sputnik из личного архива Людмилы Бельской В первые годы жизни Людмила выглядела как обычная девочка, и только когда младшая сестра начала заметно обгонять ее в росте, родители забили тревогу

Начались походы к врачам, обследования и диагноз – ахондроплазия. Это редкое генетическое заболевание, специальных методов его лечения или предотвращения нет.

"Сейчас у меня II группа инвалидности бессрочно. Возможно, для родителей это было неожиданностью, никто не понимал, почему так вышло. Тем не менее, они воспитывали меня как полноценного и здорового ребенка. В детском возрасте я не испытывала страданий или неудобств по этому поводу", – делится женщина.

Она вспоминает: до пятилетнего возраста не обращала внимания, что стала отличаться от сверстников по росту. Родители отправляли Люду в обычный детский сад и школу.

"В школе мой рост, конечно, был всем заметен, но в классе дети относились ко мне хорошо. По умственным способностям я никак не отставала от одноклассников, я была общительной, дружелюбной и жизнерадостной. А учитель по физкультуре порой ставил меня в пример остальным. Я была гибкая и хорошо выполняла упражнения на растяжку", – вспоминает школьные годы Людмила.

Конечно, были дети, которые могли сказать что-то обидное, но всегда находились те, кто заступался.

"Я и сама не позволяла себя обидеть. За это благодарю своих родителей. Они с мудростью отнеслись к моему воспитанию. Никакого акцента на моей особенности мама и папа не делали, даже слов, что я ребенок-инвалид, не произносили. С малых лет чувствовала, что я любимый ребенок, что ничем не хуже и заслуживаю уважительного отношения к себе", – отметила женщина.

Обожаю платья, а колготок – не купить

Найти работу человеку с таким ростом, как у Людмилы, тоже не очень просто. Люда всегда мечтала стать швеей, так как понимала, что найти одежду в магазине ей будет сложно. Но учиться пошла на бухгалтера.

"Есть документ, который регламентирует, кем я могу работать. Если простыми словами: мне показана умственная работа и не рекомендована физическая. Но жизнь не всегда складывается согласно документам. Окончила бухучет, долго не могла найти работу по специальности. Хотя всегда была полна решимости и желания работать. А потом от центра занятости все же получила трудоустройство на швейном производстве", – поясняет собеседница.

© Photo : из личного архива Людмилы Бельской Как и многие женщины, Людмила обожает платья, но говорит, что самое сложное – подобрать подходящие колготки к ним

На производстве специально под миниатюрный рост Люды подстраивали швейное оборудование, наращивали высоту педалей. Шила она рабочую одежду. Полученный опыт теперь здорово помогает в жизни. Признается, что проблем с выбором одежды практически нет. Людмила покупает понравившуюся вещь, а потом подгоняет под свой рост и размер.

"Шить я умею, с нарядами сложностей нет. Проблема есть с выбором колготок. Точнее, выбора нет совсем. Взрослые модели – слишком велики, детские – не подходят по объемам и дизайну. Я, как любая женщина, обожаю платья, у меня их много, но не купить колготок. Поэтому в осенне-зимний период у меня брючный вариант одежды, а летом смело ношу платья", – делится женщина.

Свет включаю линейкой, в магазин хожу редко

Рассказала Людмила и о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться в обычной жизни.

"На работу я добираюсь с другого конца города на общественном транспорте. Естественно, утром автобусы всегда битком, и эта давка доставляет мне массу неудобств. Меня не видно остальным, часто на меня наваливаются, толкают. Некоторые принимают за ребенка, пока не сконцентрируют внимание на лице. Иногда, конечно, кто-то уступит место, предложит пройти сесть. Но так бывает далеко не всегда", – рассказывает подробности Люда.

Из-за миниатюрного роста она не всегда может дотянуться до нужных предметов. Один из них – это выключатель. Включать и выключать свет приходится с помощью линейки.

В магазин она практически не ходит, так как сложно принести что-то больше, чем бутылка молока. Покупками занимается кто-то из семьи.

"Высокие ступеньки, нерегулируемые по высоте стулья, верхние полки в шкафу – часто приходится просить кого-то о помощи. Не стесняюсь лишний раз обратиться или кого-то позвать. Помогли – огромное спасибо, отказали – ничего страшного", – отмечает Люда.

Счастье – когда рядом друзья и семья

Маленькая женщина признается, что сейчас на свой нестандартный рост не обращает внимания.

"Раньше часто плакала, особенно когда меня называли словами, которыми обычно называют маленьких людей. Что мне больно или обидно, стараюсь людям не показывать. Если что-то не получается, как-то выкручиваюсь. Какого-то особого внимания к себе не требую. Ведь есть люди, которым живется гораздо сложнее и больнее, которые прикованы к постели, тяжело болеют", – рассуждает собеседница.

Людмила считает себя абсолютно счастливой: рядом есть родные и друзья, любимый мужчина, она окружена заботой и поддержкой близких

Она себя считает абсолютно счастливым человеком. Показатель счастья – в простых вещах: рядом есть родные и друзья, которые дороги сердцу, есть любимый мужчина, который не обращает внимания на маленький рост и принимает такой, какая есть.

Напоследок Людмила говорит: "Очень хочется, чтобы люди были немного добрее по отношению друг к другу. Были более отзывчивы, умели найти повод для радости, не желали и не делали друг другу зла".

Читайте также: