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Майк Помпео встретился с бывшим политзаключенным Виталием Шкляровым

02.01.2021 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей. Фото со встречи появилось в твиттере Помпео.

«Виталий Шкляров три месяца был незаконно задержан в Беларуси. Благодаря командным усилиям Госдепартамента США, специального посланника президента США Роджера Д. Карстенса и нашим командам в Киеве, Минске и Вашингтоне его привезли домой в октябре 2020 года», — написал в посте госсекретарь США.
 

В комментарии под постом Помпео уточнил, что «сила и поддержка любящей семьи позволили ему пережить тюремное заключение», пишет tut.by. 

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, откуда он родом и куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского, а затем стал участником встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, которая прошла 10 октября. Вскоре после этого Шкляров был отпущен из СИЗО.

24 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из тем разговора стала судьба имеющего американское гражданство Виталия Шклярова.

— Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, — сообщили DW в Госдепе. — Кроме этого, Майк Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии.

28 октября стало известно, что Шкляров улетел в США, чтобы вернуть его в Америку, в Киев прилетал спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

В декабре Виталий Шкляров поделился впечатлениями о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО и назвал ее «уникальной».
 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Виталием Шкляровым и его семьей. Фото со встречи появилось в твиттере Помпео.
 
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