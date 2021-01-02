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Водный кризис в Крыму сорвал планы оккупантов
Источник материала: Хартия'97
Водный кризис в Крыму сорвал планы оккупантов
Дефицит воды будет хроническим явлением на полуострове.
Проблема с пресной водой в оккупированном Россией Крыму в 2021 году останавливает планы России по милитаризации полуострова, но будет иметь положительные стороны для Украины. Об рассказал доктор юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет
«Независимо от уровня осадков в следующем году они не смогут наполнить водохранилища до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением», – заявил он.
В то же время дипломат отметил два положительных фактора, связанных с нехваткой воды в Крыму.
Первый заключается в том, что на фоне проблем с водой может существенно сократиться приток граждан России, которые незаконно поселяются на территории украинского полуострова.
«Первое – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс», – подчеркнул Бабин.
По его словам, еще один позитив для Украины в том, что из-за нехватки воды может затормозиться милитаризация полуострова, «развитие военной инфраструктуры, в частности, ядерной».
«Недостаток воды останавливает все их планы», – подытожил Бабин.
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Дефицит воды будет хроническим явлением на полуострове.
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