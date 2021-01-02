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Водный кризис в Крыму сорвал планы оккупантов

02.01.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Водный кризис в Крыму сорвал планы оккупантов

  • 2.01.2021, 18:26
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Водный кризис в Крыму сорвал планы оккупантов

Дефицит воды будет хроническим явлением на полуострове.

Проблема с пресной водой в оккупированном Россией Крыму в 2021 году останавливает планы России по милитаризации полуострова, но будет иметь положительные стороны для Украины. Об рассказал доктор юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет Obozrevatel.

«Независимо от уровня осадков в следующем году они не смогут наполнить водохранилища до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением», – заявил он.

В то же время дипломат отметил два положительных фактора, связанных с нехваткой воды в Крыму.

Первый заключается в том, что на фоне проблем с водой может существенно сократиться приток граждан России, которые незаконно поселяются на территории украинского полуострова.

«Первое – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс», – подчеркнул Бабин.

По его словам, еще один позитив для Украины в том, что из-за нехватки воды может затормозиться милитаризация полуострова, «развитие военной инфраструктуры, в частности, ядерной».

«Недостаток воды останавливает все их планы», – подытожил Бабин.

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