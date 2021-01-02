ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В знак протеста пресс-службу БПЦ покинула еще одна сотрудница

02.01.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В знак протеста пресс-службу БПЦ покинула еще одна сотрудница

  • 2.01.2021, 18:13
  • 1,395
В знак протеста пресс-службу БПЦ покинула еще одна сотрудница
Иллюстрационное фото

Татьяна Кузнецова поддержала отца Сергия Лепина.

Сотрудница официального портала Белорусской православной церкви Татьяна Кузнецова уволилась в знак солидарности с экс-пресс-секретарем БПЦ МП Сергием Лепиным.

Она сообщила в «Фейсбуке», что увольнение произошло 28 декабря, спустя месяц после того, как она подала соответствующее прошение митрополиту.

«Мой уход был обусловлен солидарностью с о.Сергием Лепиным, уволенным с должности пресс-секретаря Белорусской православной церкви после смелого высказывания об уничтожении народного мемориала Романа Бондаренко и невозможностью дальше идти на компромиссы с совестью. Об этом я говорила полностью открыто, в том числе экзарху, что могут подтвердить и присутствующие здесь свидетели. Весь этот месяц я ни разу не пожалела о своем решении. Если бы можно было отмотать назад – снова сделала бы так и только так. И сейчас прощание с епархией я считаю одним из лучших шагов в своей жизни», — написала она.

По ее словам, решение далось ей нелегко: в епархии Татьяна проработала 10 лет.

«Человек я достаточно циничный, пофигистический и конформистский, но у всего есть своя мера и своя граница», — пишет она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Кузнецова поддержала отца Сергия Лепина.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах инспекторы со стрельбой останавливали Ford Transit, которым управлял пьяный водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика