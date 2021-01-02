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В Сети появилась база водителей, которые участвовали в провластных автопробегах
Источник материала: Хартия'97
В Сети появилась база водителей, которые участвовали в провластных автопробегах
Владельцам СТО предложили наказать их рублем.
В Сети появилась
Напомним, ранее деанонимизации подверглись лукашенковские силовики.
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Владельцам СТО предложили наказать их рублем.
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