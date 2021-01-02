|
В МВД рассказали, сколько человек погибло в ДТП в первый день нового года
Источник материала: Tut.by
В первые сутки нового года на дорогах республики произошло 12 учетных ДТП, в которых 5 человек погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом
Напомним,
В милиции также поделились статистикой нарушений. В первый день нового года сотрудники ГАИ задержали 107 пьяных водителей и 159 бесправников. Нарушали ПДД не только водители, но и пешеходы. Всего инспекторы выявили 322 нарушителя, при этом 96 из них находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения.
— Как показывает практика, в выходные и праздничные дни сотрудники ГАИ выявляют в два раза больше пьяных водителей. Часто виновниками и жертвами ДТП становятся и нетрезвые пешеходы, — отметили в милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в милиции рассказали, сколько нарушителей выявили 1 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)