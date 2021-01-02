ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В МВД рассказали, сколько человек погибло в ДТП в первый день нового года

02.01.2021 19:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В первые сутки нового года на дорогах республики произошло 12 учетных ДТП, в которых 5 человек погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, лобовая авария в Свислочском районе унесла жизни двух человек, а в Докшицком районе при столкновении маршрутки и легковушки погибли два ребенка.

В милиции также поделились статистикой нарушений. В первый день нового года сотрудники ГАИ задержали 107 пьяных водителей и 159 бесправников. Нарушали ПДД не только водители, но и пешеходы. Всего инспекторы выявили 322 нарушителя, при этом 96 из них находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

— Как показывает практика, в выходные и праздничные дни сотрудники ГАИ выявляют в два раза больше пьяных водителей. Часто виновниками и жертвами ДТП становятся и нетрезвые пешеходы, — отметили в милиции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также в милиции рассказали, сколько нарушителей выявили 1 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водный кризис в Крыму сорвал планы оккупантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика