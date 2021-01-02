В МВД рассказали, сколько человек погибло в ДТП в первый день нового года

Источник материала: Tut.by

В первые сутки нового года на дорогах республики произошло 12 учетных ДТП, в которых 5 человек погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, лобовая авария в Свислочском районе унесла жизни двух человек, а в Докшицком районе при столкновении маршрутки и легковушки погибли два ребенка .

В милиции также поделились статистикой нарушений. В первый день нового года сотрудники ГАИ задержали 107 пьяных водителей и 159 бесправников. Нарушали ПДД не только водители, но и пешеходы. Всего инспекторы выявили 322 нарушителя, при этом 96 из них находились на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

— Как показывает практика, в выходные и праздничные дни сотрудники ГАИ выявляют в два раза больше пьяных водителей. Часто виновниками и жертвами ДТП становятся и нетрезвые пешеходы, — отметили в милиции.