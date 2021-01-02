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Как не остаться без денег в этом финансово нестабильном мире?
02.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как меняется экономика? На что последние полгода люди тратили деньги и как поступать с накоплениями сейчас? Стоит ли опасаться сокращений или страхи беспочвенны? Где искать силы и как себя мотивировать на действия, если совсем выгорел из-за пандемии?
© Sputnik / Виктор Толочко
Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером, генеральным директором компании Яндекс.Деньги Иваном Глазачевым и психологом Марией Эриль разбираемся, как не наделать финансовых, карьерных и личных ошибок.
1:50 Как изменилось потребительское поведение во время пандемии?
4:00 Что случилось с продажами в онлайне и что люди скупали в первую очередь (не только продукты)?
8:30 Как меняется наше отношение к деньгам?
10:40 Увеличился ли после пандемии уровень осознанного отношения к тратам?
11:45 Как предприятия переходили в онлайн?
14:20 Как правильно тратить и копить, если деньги на банковской карте?
18:00 Уже пора копить на черный день?
20:00 Готовиться ли к кризису, сокращениям и переходить в режим экономии?
23:30 Как справиться с выгоранием после пандемии и найти ресурс?
27:15 Какой процент компаний планирует остаться на удаленке?
31:20 Сколько и чему люди учились онлайн во время пандемии?
35:20 Как быть, если кругом неизвестность?
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