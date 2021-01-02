Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Украинские моряки отбили атаку пиратов в Африке 2.01.2021, 19:36

Иллюстрационное фото

Одесситы своими силами задержали и обезвредили злоумышленников

В африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond.

Об этом член экипажа судна Николай Иващук сообщил в группе «Одесса как она есть» в Facebook .

Событие произошло 1 января во время выгрузки судна Viking Diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов.

«На судно напали пираты. 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками. В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть нападавших», - сообщил Иващук.

По его словам, одесситы своими силами задержали и обезвредили злоумышленников, но несколько пиратов сбежали.

Украинские моряки во время инцидента не пострадали.

На размещенном в Facebook видео видно, как военные ведут одного из задержанных пиратов.

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