Источник материала: Хартия'97

Госдепартамент США: Мы вместе с белорусским народом 1 2.01.2021, 19:23

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Белорусские власти должны немедленно остановить насилие

Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало белорусские власти немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси граждан, передает БелаПАН .

«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.

Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных.

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