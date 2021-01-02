|
Госдепартамент США: Мы вместе с белорусским народом
Источник материала: Хартия'97
Госдепартамент США: Мы вместе с белорусским народом
Белорусские власти должны немедленно остановить насилие
Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало белорусские власти немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси граждан, передает
«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.
Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти должны немедленно остановить насилие
|
Свежие газеты
Архив (Разное)