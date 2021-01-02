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Госдепартамент США: Мы вместе с белорусским народом

02.01.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдепартамент США: Мы вместе с белорусским народом

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  • 2.01.2021, 19:23
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Госдепартамент США: Мы вместе с белорусским народом

Белорусские власти должны немедленно остановить насилие

Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США призвало белорусские власти немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси граждан, передает БелаПАН.

«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.

Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных.

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Белорусские власти должны немедленно остановить насилие
 
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