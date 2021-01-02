Самые разрушительные природные катастрофы 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже с начала високосного 2020-го весь мир с замиранием сердца наблюдал за смертоносными австралийскими пожарами, в которых погибло более 3 миллиардов животных. Затем вспыхнула Калифорния. Штормы накрыли Европу, а экстремальные температуры убивали Африку. Наводнения принесли разрушения на территорию Азии, а в Атлантическом океане было зафиксировано рекордное количество ураганов.

2020 год войдет в историю метеонаблюдений возросшим количеством опасных погодных явлений. Согласно докладу Christian Aid природные катаклизмы минувшего года обошлись миру в 150 млрд долларов, и это только сумма застрахованных потерь. В результате природных катастроф в 2020 году погибло около 3,5 тыс. человек, еще примерно 13,5 млн были вынуждены покинуть свой дом.

Среди самых разрушительных бедствий этого года: шторм Ciara в Великобритании, циклон Амфан в восточной Индии, муссонные наводнения в Южной Азии, оползни в Бразилии и Японии, сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии , ураган "Салли" в США и "Йота" в Никарагуа, извержение вулкана Тааль и Килауэа .

Последствия этих и других природных катастроф смотрите в фотоленте Sputnik.

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