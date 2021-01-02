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Бывшая мэр Гомеля выиграла в ООН суд против Беларуси

02.01.2021 19:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-председатель Гомельского горисполкома Светлана Гольдаде обратилась в международный суд с требованием изменить национальный Закон о проведении мирных собраний граждан в Беларуси, и выиграла дело.

Об этом сообщает правозащитный сайт «Гомельская Вясна».

Ещё в 2012 году гомельские власти не разрешили горожанам провести пикет в поддержку  правозащитника Алеся Беляцкого, которого посадили на 4,5 года за якобы сокрытие доходов в особо крупном размере.

Суд в Женеве решил, что таким образом были нарушены статьи 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, которые дают гражданам права на мирное собрание и свободное выражение мыслей.

Комитет обязал белорусское правительство в течение полугода предоставить авторам жалобы эффективное средство правовой защиты, пересмотреть национальное законодательство и практики его применения, сообщить в Комитет ООН по правам человека об исполнении принятого решения и опубликовать его в СМИ.

 
 
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Экс-председатель Гомельского горисполкома Светлана Гольдаде обратилась в международный суд с требованием изменить национальный Закон о проведении мирных...
 
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