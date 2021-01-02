До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

Источник материала: СТВ

В понедельник, 4 января, территория Беларуси будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

В первой половине первой рабочей недели нового 2021 года в Беларуси ожидается неустойчивый характер погоды. Под влиянием атмосферных фронтов пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет находиться в пределах: в ночные часы – от -3 до +3 градусов, а днем и вовсе будет довольно тепло – от 0 до +6°C.





Однако во второй половине недели и в выходные в Беларуси ожидается поступление более прохладных воздушных масс с территории России. Вслед за атмосферными фронтами осадки периодически будут идти, но уже в виде снега и мокрого снега, и температурный фон начнет понижаться. В ночные часы температура воздуха будет переходить на отрицательные значения и составит, в основном, от 1 до 7°C мороза. Днем столбики термометров будут показывать от слабого минуса до слабого плюса.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

























5 января погодные условия будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. В среду, 6 января, сохранится влияние атмосферных фронтов и более прохладных воздушных масс, поступающих с территории России.