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До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
Источник материала: СТВ
В понедельник, 4 января, территория Беларуси будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы, рассказали в программе
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Однако во второй половине недели и в выходные в Беларуси ожидается поступление более прохладных воздушных масс с территории России. Вслед за атмосферными фронтами осадки периодически будут идти, но уже в виде снега и мокрого снега, и температурный фон начнет понижаться. В ночные часы температура воздуха будет переходить на отрицательные значения и составит, в основном, от 1 до 7°C мороза. Днем столбики термометров будут показывать от слабого минуса до слабого плюса.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
5 января погодные условия будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. В среду, 6 января, сохранится влияние атмосферных фронтов и более прохладных воздушных масс, поступающих с территории России.
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До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
В понедельник, 4 января, территория Беларуси будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы, рассказали в программе «Плюс-минус».
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