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Взорван автомобиль, граната полетела в толпу. В Сирии произошло сразу несколько терактов

02.01.2021 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сирии. Сразу несколько терактов произошло в Сирии. Заминированный автомобиль подорван на рынке в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Пострадавших экстренно доставили в больницы.

Взорван автомобиль, граната полетела в толпу. В Сирии произошло сразу несколько терактов

Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее прогремел взрыв в административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.

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Новости Сирии. Сразу несколько терактов произошло в Сирии. Заминированный автомобиль подорван на рынке в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке страны, сообщили в...
 
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