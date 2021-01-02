Взорван автомобиль, граната полетела в толпу. В Сирии произошло сразу несколько терактов

Источник материала: СТВ

Новости Сирии. Сразу несколько терактов произошло в Сирии. Заминированный автомобиль подорван на рынке в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Пострадавших экстренно доставили в больницы.





Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее прогремел взрыв в административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек.