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Евгений Пустовой: «Речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Праздников сегодня полно. Особое поздравление сотрудникам силовых ведомств. Ваш подаренный шеврон я ближе к сердцу. Там рядом, кстати, и эмблема «Алмаза». А спецподразделению сегодня – 30. Бойцы, с вашим личным Новым годом!
Евгений Пустовой:
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Евгений Пустовой:
Я не буду вопрошать, зачем несостоявшиеся политики-беглецы и мигрантки – короче, экспортные мятежники, а теперь содержанки – нужны Литве и Польше. Кому внутри страны выгодна либеральная философия, закрытые заводы и либертарианство – анархия свободного рынка. Не стану стращать и про то, что было бы даже с вами, штыками этого буржуазно-заказного мятежа. Как вы нас там дразните – пропага... Вот как раз как с предметом – названием второй части этого ругательства, так бы с вами и поступили.
Евгений Пустовой:
Особенно признать ошибки сложно женщинам. Им там же цветы дарили и надежды всякие. Невероятные белоруски, ну вы же, мне кажется, не обделены вниманием. У нас же нормальных мужчин хватает в стране. Это там, в зоне евро, Меркель никто цветов из политиков до нашего Президента и не дарил-то.
Евгений Пустовой:
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Евгений Пустовой: «Речь Первого грамотная и главное от души – умиротворяет даже тех, у кого внутри идеологический раздрай»
Новости Беларуси. Время подводить итоги сложного для всего мира и впервые такого непростого года для Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ политический...
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