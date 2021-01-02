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Погода в областных центрах Беларуси с 4 по 10 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

02.01.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 4 по 10 января. Прогноз от Дмитрия Рябова

Новогодние праздники в полном разгаре, но пейзажи за окном отнюдь не зимние.

В понедельник почти повсеместно прогнозируются осадки. Туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем от +1°C до +6°C.

Во вторник и в среду прогнозируются мокрый снег и дождь. Снова – туманы, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью -3…+3°C. Во вторник днем будет до +6°C, а в среду -1...+3°C.

В четверг и в пятницу – снег и мокрый снег, по западу с дождем. Слабый гололёд, туманы, на дорогах местами скользко. Ночью при прояснениях до -5°C, а днем до +3°C.

В следующие выходные ожидается небольшое похолодание. Ночью при прояснениях до -10°C.

Подробный прогноз погоды на неделю с 4 по 10 января в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске смотрите в программе «Метеогид»!   

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новогодние праздники в полном разгаре, но пейзажи за окном отнюдь не зимние. В понедельник почти повсеместно прогнозируются осадки. Туман, слабый гололед, на...
 
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