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Какой будет погода в январе? Прогноз Дмитрия Рябова

02.01.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой будет погода в январе? Прогноз Дмитрия Рябова

Судя по всему, нынешний январь будет относительно теплым, с температурой чуть выше климатической нормы. А все потому, что атмосферными процессами будет управлять западный перенос воздушных масс, распространяя мягкий и влажный воздух из Атлантики. Вместе с тем существует большая вероятность возникновения блокирующих атмосферных процессов различной интенсивности и продолжительности. В этой связи предполагаются периоды теплой и холодной погоды.

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы, которая составляет от -4,5°C на юго–западе до -8°C на северо–востоке.

В январе в среднем нас ожидает от 7 по северо-востоку до 14 дней по юго-западу с оттепелью. Количество осадков предполагается около средних многолетних значений – 32–46 миллиметров, то есть от 14 до 20 дней будет с осадками. Ожидается в среднем до 10 дней с туманами, а также с гололедными явлениями и изморозью. На протяжении месяца в среднем нас ждет от 3 до 8 дней с метелью.

И немного из истории метеонаблюдений: исключительно холодным со среднемесячной температурой на 10 градусов ниже средних многолетних значений выдался январь 1987 года. Самым теплым был январь прошлого года, средняя температура была на 5,5 градуса выше климатической нормы.


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Судя по всему, нынешний январь будет относительно теплым, с температурой чуть выше климатической нормы. А все потому, что атмосферными процессами будет управлять...
 
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