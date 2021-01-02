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Вспышка на Солнце и неспокойная геомагнитная обстановка. Лунный календарь на неделю с 4 по 10 января
Источник материала: ОНТ
Начало года ознаменуется вспышкой на Солнце. На протяжении всей недели ожидается неспокойная геомагнитная обстановка.
В понедельник, 4 января, постарайтесь не упустить долгожданный шанс. 7-го – хороший день для общения, можно будет наладить испортившиеся отношения. 10-го – в воздухе будет витать вдохновение, попробуйте воплотить в жизнь самые интересные идеи.
Изменить имидж с помощью новой прически и избежать неудачных экспериментов лучше всего на следующей неделе 4, 6 и 9 января.
Подробнее – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
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Вспышка на Солнце и неспокойная геомагнитная обстановка. Лунный календарь на неделю с 4 по 10 января
Начало года ознаменуется вспышкой на Солнце. На протяжении всей недели ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. В понедельник, 4 января, постарайтесь не...
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