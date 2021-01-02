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Ночью до -10°C, а днем до +6°C. Погода на неделю с 4 по 10 января. Подробный прогноз

02.01.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ночью до -10°C, а днем до +6°C. Погода на неделю с 4 по 10 января. Подробный прогноз

Неустойчивая и изменчивая. Такой ожидается погода в первую неделю января. А все потому, что в противоборство вступают антициклоны на востоке и циклоны на западе, воздушные массы которых будут иметь совершенно разные свойства. 

В понедельник облачно с прояснениями. Днем почти повсеместно ожидаются осадки. Туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью при прояснениях до -5°C. Днем от +1°C до +6°C.

Во вторник и в среду – осадки в виде мокрого снега и дождя. Влажность до 100%. Туманы, слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер восточной четверти умеренный. В ночные часы столбики термометров покажут -3…+3°C. Днем во вторник 0…+6°C, в среду будет -1...+3°C.  

В четверг и в пятницу атмосферными процессами будет управлять южный активный циклон. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, по западу – с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд, туманы. Ночью -3…+3°C, при прояснениях до -5°C. Днем -2…+3°C.

В следующие выходные дни немного похолодает. Снег, мокрый снег. Ветер западный порывистый. Ночью от -3°C до -8°C, при прояснениях до -10°C.

Подробный прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Неустойчивая и изменчивая. Такой ожидается погода в первую неделю января. А все потому, что в противоборство вступают антициклоны на востоке и циклоны на западе,...
 
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