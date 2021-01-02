Что, если загадать на Новый год родителей? История мальчика Вани, к которому вернулся папа

Источник материала: ОНТ

Новый год – время чудес и исполнения желаний. У каждого ребенка оно своё. И иногда наиболее заветное из загаданного исполнить может не волшебник Дед Мороз, а самые близкие люди – родители. История маленького Вани из Кобринской детской деревни как раз это подтверждает.





Сначала был дом малютки, потом детский дом, а сейчас вот уже четыре года как Ваня живет в Кобринской детской деревне. Больше конфет и дорогих подарков – то, чего чаще всего дети просят у Деда Мороза. А маленький Ваня всегда хотел встретиться с отцом. И как тут ни поверить в новогоднее чудо, когда главная мечта сбылась! Детские глаза буквально светятся от счастья, мальчик не отходит от папы ни на шаг.

Иван Бобко, воспитанник Кобринской детской деревни: «Мечтал, что папа найдется, будет большая семья, будем жить вместе. Счастлив, что буду дома сидеть, с друзьями познакомлюсь новыми».

Только здесь он почувствовал, что такое семья и забота маминых рук. Наталья Чекало для пятерых мальчишек с похожей судьбой стала не просто воспитателем, родным человеком.

Наталья Чекало, родитель-воспитатель Кобринской детской деревни: «Ваня приносит мне письмо и говорит: "Мама, это письмо папе, отправь". Ну куда я его отправлю, на деревню к дедушке? Положила на шкаф, он не забыл, спрашивал: "Ответ пришел, ответ пришел?" Я не знаю, что делать. Отвечаю: "Ванечка, с почты ответили, что папа выбыл из места жительства. Но его ищут". Год прошел, больше, и тут неожиданно, папа Ванин нашелся, он приедет в гости. Это было чудо».

Последний раз Андрей Ершов видел сына, когда тому было полтора года. Понадобилось много времени, чтобы осознать ошибки и вернуться к трезвой жизни. Теперь всё делит на «до» и «после». И это «после» будут строить вместе с Ваней

Андрей Ершов: «Когда родились дети, я пил, и задуматься о детях не смог. Когда проснулся, детей не было. Заболел я, ехал в Брест мимо Кобрина, подумал, тут мой сын. Пришел в социальные службы, сказали: "Вы его забрать можете". Самым актуальным будет учеба, потому что я сам хулиган, мне в жизни ничего не принесло, что я не учился. Воспитать мужика как-то так».

Кобринская детская деревня – не просто место жительства тех, кто остался без родителей. Здесь малыши обретают настоящую семью и уютный дом, то, чего не хватало в их прошлой жизни. И в этом есть большая социальная значимость – пример, как строить будущую семью. У каждого из жителей деревни своя история, чаще всего биологические родители лишены прав на воспитание. Далеко не всем хватает сил исправиться и вернуться к прежней жизни. Но чудеса случаются, и как положено, часто под Новый год.

Светлана Юрьева, директор Кобринской детской деревни: «Наш коллектив детской деревни прилагает немало усилий, чтобы 90 детей, которые воспитываются в детской деревне, испытывали заботу и любовь. Но для нас особая радость, когда дети возвращаются в свои биологические семьи. И на протяжении этого уходящего 2020 года пятеро детей вернулись в свои биологические семьи, для нас это настоящая радость».

Иван Бобко, воспитанник Кобринской детской деревни: «Я им желаю, чтобы они были счастливы, довольны, и никогда не забывали обо мне, и чтобы они были всегда вместе».

За Ваню радуются всей детской деревней, за четыре года стали родными и дружными, будут скучать. Обещал звонить часто, доброту невозможно забыть. А дома ждет бабушка и новая семья и новогодняя ёлка. Желания под ней наверняка загадают. Хотя самое главное, огромное чудо, уже, конечно, исполнилось.

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