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Что, если загадать на Новый год родителей? История мальчика Вани, к которому вернулся папа
Источник материала: ОНТ
Новый год – время чудес и исполнения желаний. У каждого ребенка оно своё. И иногда наиболее заветное из загаданного исполнить может не волшебник Дед Мороз, а самые близкие люди – родители. История маленького Вани из Кобринской детской деревни как раз это подтверждает.
Сначала был дом малютки, потом детский дом, а сейчас вот уже четыре года как Ваня живет в Кобринской детской деревне. Больше конфет и дорогих подарков – то, чего чаще всего дети просят у Деда Мороза. А маленький Ваня всегда хотел встретиться с отцом. И как тут ни поверить в новогоднее чудо, когда главная мечта сбылась! Детские глаза буквально светятся от счастья, мальчик не отходит от папы ни на шаг.
Только здесь он почувствовал, что такое семья и забота маминых рук. Наталья Чекало для пятерых мальчишек с похожей судьбой стала не просто воспитателем, родным человеком.
Последний раз Андрей Ершов видел сына, когда тому было полтора года. Понадобилось много времени, чтобы осознать ошибки и вернуться к трезвой жизни. Теперь всё делит на «до» и «после». И это «после» будут строить вместе с Ваней
Кобринская детская деревня – не просто место жительства тех, кто остался без родителей. Здесь малыши обретают настоящую семью и уютный дом, то, чего не хватало в их прошлой жизни. И в этом есть большая социальная значимость – пример, как строить будущую семью. У каждого из жителей деревни своя история, чаще всего биологические родители лишены прав на воспитание. Далеко не всем хватает сил исправиться и вернуться к прежней жизни. Но чудеса случаются, и как положено, часто под Новый год.
За Ваню радуются всей детской деревней, за четыре года стали родными и дружными, будут скучать. Обещал звонить часто, доброту невозможно забыть. А дома ждет бабушка и новая семья и новогодняя ёлка. Желания под ней наверняка загадают. Хотя самое главное, огромное чудо, уже, конечно, исполнилось.
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Новый год – время чудес и исполнения желаний. У каждого ребенка оно своё. И иногда наиболее заветное из загаданного исполнить может не волшебник Дед Мороз, а самые...
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